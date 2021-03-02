В Татарстане 49 медиков, которые переболели коронавирусом, пройдут реабилитацию в санаториях

На восстановление после болезни отправят врачей и иной медперсонал из 16 районов республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что 49 врачей и других медицинских работников из Татарстана, которые переболели коронавирусом, в скором времени будут направлены на реабилитацию в местные санатории. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова во время онлайн-форма «Технологии добра».

Она отметила, что на восстановление после болезни отправят медиков из 16 районов Татарстана, самому старшему из которых – врачу общей практики центральной больницы Лениногорского района, 85 лет.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 18 082 случая COVID-19. На сегодня 14 692 заразившихся инфекцией человека выздоровели, а 338 - скончались.