В Торгово-промышленной палате Татарстана презентуют инвестиционные проекты Алькеевского района

4 марта союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» проводит масштабную бизнес-встречу в рамках проекта ТПП Татарстана «Дни муниципальных образований Республики Татарстан. Алькеевский район».

Это встреча производителей с потенциальными инвесторами. Мероприятие нацелено на раскрытие экономического потенциала районов Республики, привлечение инвесторов, поиск новых каналов сбыта.

В рамках «Дней муниципальных образований» 04 марта в ТПП РТ пройдет выставка, где производители Алькеевского района презентуют свои проекты, продукцию, товары и услуги инвесторам - крупным организациям (членам Союза «ТПП РФ»), представителям торгово-промышленных палат из регионов России, бизнес-сообществам иностранных государств в лице полномочных представителей Республики Татарстан за рубежом.

Делегацию из Алькеевского района представит его глава НИКОШИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ. Планируется участие 60 человек. Это производители, инвесторы, представители министерств и ведомств Республики.

Встреча пройдет в конгресс-зале ТПП РТ как в офлайн, так и в онлайн формате. Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан будет организована видео-конференц-связь с возможностью диалога с заинтересованными сторонами. В фойе будет организована выставка-ярмарка производителей Алексеевского района.

В ходе мероприятия планируется подписание Соглашения Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», а также Соглашения Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» с Алькеевским муниципальным районам и предпринимателями Алькеевского муниципального района Республики Татарстан.

Проект «Дни Муниципальных образований» ТПП РТ запустила в 2020 году. В рамках проекта 22 сентября 2020 года прошла презентация Дрожжановского района. У предпринимателей была возможность презентовать продукцию, проекты и обговорить сотрудничество с инвесторами.