В Марий Эл подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом

Сейчас в инфекционных стационарах региона находятся 178 пациентов с COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев инфекции там выросло до 172, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным, коронавирус в республике был выявлен у 11 845 человек, 10 596 из которых уже выздоровели. Последние 49 переболевших вирусом пациента были выписаны накануне. Сейчас в инфекционных стационарах региона находятся 178 пациентов с COVID-19.