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Коронавирус Covid-19

В Марий Эл подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом

Вместе с тем в республике выписали 49 переболевших инфекцией людей
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в инфекционных стационарах региона находятся 178 пациентов с COVID-19.

Сейчас в инфекционных стационарах региона находятся 178 пациентов с COVID-19.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев инфекции там выросло до 172, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным, коронавирус в республике был выявлен у 11 845 человек, 10 596 из которых уже выздоровели. Последние 49 переболевших вирусом пациента были выписаны накануне. Сейчас в инфекционных стационарах региона находятся 178 пациентов с COVID-19.