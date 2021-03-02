Число летальных случаев COVID-19 в Чувашии достигло 1 045

За минувшие сутки в республике выявили 50 новых случаев заражения и подтвердили смерть пятерых инфицированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии продолжают ежедневно подтверждаться новые летальные случаи коронавируса. По данным на вторник, 2 марта, там скончались уже 1 045 зараженных инфекцией человек, смерть последних пяти пациентов были зарегистрированы накануне. Такие данные сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Чувашии сделали около 536,9 тысячи тестов на коронавирус, что помогло выявить 21 502 больных. в том числе 50 - за минувшие сутки. На сегодня большая часть инфицированных – 19 679 человек, выздоровела.