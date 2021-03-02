В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

С начала пандемии новую инфекцию в регионе подхватили 47 885 человек, 44 387 из которых выздоровели, а 822 – скончались. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 99 новых случаев COVID-19, выписали 103 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных человек. Такие цифры во вторник, 2 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Заметим, что с начала пандемии новую инфекцию в регионе выявили у 47 885 человек, 44 387 из которых выздоровели, а 822 – скончались. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 9 832 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.