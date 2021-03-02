В Татарстане будут судить главу поселения, застрелившего во время охоты женщину

Погибшая сама позвала мужчину, чтобы он помог избавиться от хищника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главу сельского поселения в Кайбицком районе Татарстана будут судить по уголовной статье "причинение смерти по неосторожности".

- Уголовное дело передано в суд, свою вину злоумышленник признал полностью, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В начале декабря 2020 года 52-летний глава пришел в село Куланга по просьбе местных жителей - супругов. Они пожаловались на дикую лису, которая крала у них кур. Вот обвиняемый и принес с собой ружье. Мужчина вечером сед в засаду недалеко от дома.

По версии следствия, он увидел в темноте отблеск глаз якобы хищника и выстрелил. Вот только это была не лиса. Одна из тех, кто его позвал справиться с хищником - женщина вышла во двор, нацепив налобный фонарик. Свет последнего глава, как утверждается, и принял за блеск глаз хищника в темноте.

В результате 38-летняя хозяйка дома получила смертельное ранение и скончалась по дороге в больницу.