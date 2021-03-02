Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать каталог глэмпингов

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сегодня в республике очень востребован экотуризм, и в здесь есть много мест для организации глэмингов (кемпингов повышенного комфорта с высоким сервисом – Ред.). Развитие последних он поддержал в понедельник, 1 марта, на встрече с предпринимателями, работающими в сфере природного и экологического туризма.

Глава Татарстана предложил создать каталог успешных практик глэмпинга как на территории республики, так и в целом по стране. Для развития инженерной инфраструктуры для такого отдыха, по его словам, нужен комплексный подход, за основу которого можно взять опыт региона в строительстве подъездных путей к садоводческим товариществам и развитие инфраструктуры в них.