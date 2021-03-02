В Чебоксарах уволили женщину-следователя, скрывшуюся после наезда на ребенка

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили злоумыленницу Фото: Лика ИСАЕВА

В столице Чувашии завершилась служебная проверка в отношении женщины-следователя, которая скрылась с места наезда на 11-летнюю школьницу. Напомним, что все произошло 17 февраля, водитель, сбив ребенка, уехал. Школьницу доставили к врачам, которые диагностировали у нее ушибы и травмы.

Водителя нашли, им оказался сотрудник полиции - женщина-следователь. Наезд она совершила во внерабочее время на личном автомобиле. В отношении ее было принято решение о проведении служебной проверки.

После завершения проверки было принято решение об увольнении сотрудники полиции по дискредитирующим основаниям. В ближайшее время суд примет решение о лишении ее водительских прав.