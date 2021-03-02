В Татарстане в нежилом доме погиб бездомный

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в заброшенном частном доме на улице Толстого в Кукморе начался 1 марта в 23.36. Пожарных вызвали прохожие, которые увидели открытое пламя, охватывающее деревянный дом.

Местные жители рассказали прибывшим пожарным, что этот дом уже давно необитаем, но в нем может находиться местный бездомный - мужчина иногда оставался там на ночь. К прибытию первых пожарных расчетов дом уже был полностью охвачен огнем.

Тело погибшего обнаружили во время тушения пожара. Останки были сильно обгоревшими.

По факту обнаружения тела погибшего проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Татарстана.

- Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительные причины - неосторожное обращение с огнем.