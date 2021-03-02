В Казани кондуктор автобуса сбежал вместе с выручкой

Кондуктор сбежал вместе с выручкой Фото: Лика ИСАЕВА

В Казани пассажиры автобуса маршрута №37 стали свидетелями необычной погони - водитель погнался за мужчиной, который выбежал из салона и побежал в сторону Московского рынка.

- Ехали с работы, часов 18.00 было, - рассказал "Комсомолке" пассажир Павел. - На остановке "Дворец Химиков" вдруг вижу, как водитель выпрыгивает из кабины и начал кого-то преследовать. Кто-то из пассажиров сказал, что это кондуктор убежал. Водитель вернулся, не догнав его.

Ситуацию разъяснили в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана. Оказалось, что кондуктор только, только устроился на работу и в первый же день, собрав предположительно более 3,5 тысячи рублей наличными от пассажиров за проезд, решил сбежать вместе с выручкой. Пока его разыскивают только коллеги.