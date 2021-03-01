1 марта 2021 года в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин и три женщины. Фото: Александр ГЛУЗ

В этот понедельник, 1 марта 2021 года, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще пять смертей от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 76-ти и 63-х летние мужчины, а также 88-ми, 73-х и 72-х летние женщины.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - уточняют в Минздраве Татарстана.

Отметим, что с начала пандемии в республике было зарегистрировано 338 летальных случая коронавируса. Всего же в Татарстане он был выявлен у 18 029 человек, в том числе у 52 за минувшие сутки. Из них смогли победить болезнь 14 585 пациентов.