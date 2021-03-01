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Жителя Чебоксар приговорили к 13 годам колонии за секс-насилие над ребенком в лифте

Ранее уже судимый мужчина пошел на преступление пробыв на свободе всего около года
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Приговора суда мужчина дожидался находясь под стражей.

Приговора суда мужчина дожидался находясь под стражей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах суд вынес обвинительный вердикт 46-летнему местному жителю. Ранее судимый мужчина признан виновным по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста".

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Было доказано, что 2 октября 2020 мужчина зашел в лифт многоэтажки вместе с незнакомой девятилетней девочкой. Там он и совершил над ней то, что следователи квалифицировали, как "насильственные действия сексуального характера". Сразу после этого незнакомец скрылся. Но правоохранители смогли быстро его вычислить и задержать. На время следствия мужчина был отправлен под арест, в камеру СИЗО.

Стоит отметить, что с момента освобождения из колонии до момента совершения нового преступления мужчина пробыл на свободе всего около года.

Криминал