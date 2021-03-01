В Набережных Челнах коммунальщики объяснили, почему чинили замерзшую трубу детсада целых два дня

Только на отогрев трубы, а также на восстановление водоснабжения, понадобилось более суток. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах продолжают обсуждать коммунальную аварию, которая произошла 23 февраля в детсаду №52 «Сказка». Там замерзла труба с холодной водой. Все починили лишь к ночи 25 февраля. Все это время родители должны были либо оставлять детей дома, либо водить в соседний детсад, с которым из-за аварии было достигнуто соответствующее соглашение. В прокуратуре посчитали, что на данный ремонт «Челныводоканал» потратило неоправданно много времени и внесла по этому поводу руководству представление.

Возмутился произошедшим на еженедельном совещании 1 марта и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

По его словам, это безобразие, когда на «копеечный» ремонт тратится столько времени. Градоначальник считает, что из этого случая нужно сделать правильные выводы и отработать схему работу коммунальщиков при таких авариях в мороз.

В свою очередь в ООО «Челныводоканал» также прокомментировали аварию в детсаду города. Там пояснили - трудность в этом случае была в том, что на участке где нужно было устранить неполадку был уложен асфальт, что увеличило площадь промерзания. Кроме того, в ходе отогрева трубы выяснилось, что ее замерзание произошло у фундамента. Только на последнее, а также на восстановление водоснабжения, понадобилось более суток.

На месте работали две аварийные бригады. Но из-за морозов каналопромывочные машины приходилось увозить в гараж, чтобы там их отогреть. Это так же заняло немало времени.