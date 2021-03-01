Минэкологии Татарстана не обнаружило в Казани утечки газа

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Звонки в аварийную газовую службу Казани 1 марта поступали от жителей Ново-Савиновского района. В основном они жаловались на удушливый запах похожий на газ на улице Сибгата Хакима. По словам людей, не помогали даже медицинские маски, приходилось зажимать нос.

- После выезда бригад на места вызова, сообщения об утечке природного газа не подтвердились, - сообщили в ООО «Газпром трансгаз Казань».

Информация о неприятном запахе была доведена и до Минэкологии Татарстана. На месте прибыла передвижная лаборатория. Были взяты пробы воздуха.

- По результатам измерения превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено, - в итоге заявили в ведомстве.

Остается только гадать об источнике неприятного запаха в Ново-Савиновском районе Казани, который так обеспокоил горожан.