В Чебоксарах ребенок получил травму, перелезая через ограждение детской площадки

В произошедшем пришлось разбираться прокуратуре. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В январе во время прогулки на детской площадке на улице Ярмарочной в Чебоксарах пострадал мальчик. Он перелезал через ограждение площадки и его нога попала в яму на крыше подземной парковки. Ребенок получил травмы.

Во время расследования этого инцидента прокуратура выяснила, что на крыше подземной парковки во дворе жилого дома находится детская площадка. По периметру есть металлическое сетчатое ограждение, а сразу за ним - вентиляционный приямок, покрытый сверху поликарбонатным листом. Вот туда и попала нога мальчика, когда он спрыгнул, перелезая с одной стороны забора на другую.

Прокуратура полагает, что все это стало возможным из-за недостаточного контроля за уборкой снега, а также в связи с обустройством застройщиком приямка в непредусмотренном проектом виде. Есть претензии и к матери ребенка, которая не сделала ему замечание и легкомысленно отнеслась к его играм.

- В отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное дело, - сообщили в прокуратуре Чувашии. - Сотрудниками же отдела по делам несовершеннолетних органа возбуждено еще одно административное дело, но уже по статье "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".