В Нижнекамске начали демонтировать елочные городки лишь с наступлением весны

В городе в этом году функционировали восемь елочных городков. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители Нижнекамска отметили Новый год 2021 еще два месяца назад. Далее праздники сменяли один другой - Рождество, Старый Новый год, День Святого Валентина, Крещение и День защитника Отечества. И все это время в городе продолжали работать елочные городки.

Горожане могли кататься на горках, любоваться елками, праздничными арт-объектами и скульптурами, гулять под гирляндами до конца зимы. Демонтаж конструкций начался лишь с началом весны, то есть сегодня, 1 марта.

Отметим, что в городе в этом году функционировали восемь елочных городков, а в каждом сельском поселении Нижнекамского района были свои новогодние площадки.