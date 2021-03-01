Мэр Нижнекамска Айдар Метшин планирует привиться от коронавируса в середине марта

Градоначальник выразил надежду, что после всеобщей вакцинации люди смогут отказаться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин признался, что планирует привиться от коронавируса в середине марта. Об этом он заявил сегодня, 1 марта, на “деловом понедельнике” в Исполкоме города.

Градоначальник выразил надежду, что после того, как прививка от COVID-19 станет такой же привычной, как от гриппа, то люди смогут отказаться от ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции.

Заметим, что с начала вакцинации в Татарстане прививку от коронавируса в Нижнекамском районе сделали 6 495 человек, 755 из которых получили и вторую дозу препарата.