В Ульяновске от коронавируса начали вакцинировать десантников

Первыми прививается личный состав подразделений, принимающий участие в Параде Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске началась вакцинация от коронавируса военнослужащих десантно-штурмового соединения. Накануне туда поступила первая партия препарата “Спутник V” в количестве 1,2 тысячи доз. Прививки будут ставить на добровольной основе Свое желание уже изъявили 2 тысячи человек.

Отметим, что первыми прививается личный состав подразделений, принимающий участие в Параде Победы. После вакцину получат остальные военнослужащие, гражданский состав соединения и члены их семей.