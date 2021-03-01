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В Ульяновске от коронавируса начали вакцинировать десантников

Свое желание привиться выразили уже две тысячи военнослужащих
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Первыми прививается личный состав подразделений, принимающий участие в Параде Победы.

Первыми прививается личный состав подразделений, принимающий участие в Параде Победы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске началась вакцинация от коронавируса военнослужащих десантно-штурмового соединения. Накануне туда поступила первая партия препарата “Спутник V” в количестве 1,2 тысячи доз. Прививки будут ставить на добровольной основе Свое желание уже изъявили 2 тысячи человек.

Отметим, что первыми прививается личный состав подразделений, принимающий участие в Параде Победы. После вакцину получат остальные военнослужащие, гражданский состав соединения и члены их семей.