В Татарстане из-за отравления газом погибли два человека

В доме погибли два человека Фото: прокуратура Татарстана

В поселке Новый в Тукаевском районе республики произошло ЧП: в частном доме на улице Мирная получили отравление три человека. Двое из них - 67-летняя и 42-летняя женщины, погибли на месте. А их 40-летнего родственника медикам удалось откачать, он госпитализирован, сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительно причиной отравления стал газ, в свою очередь, сообщили в прокуратуре республики.

На месте работают представители правоохранительных органов и газовой службы. Причины произошедшего выясняются.

Дом отапливался при помощи газа Фото: прокуратура Татарстана

По данному факту прокуратура Тукаевского района республики уже организовала проверку. В частности, надзорный орган даст оценку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.