«Вместе в цифровое будущее»: до окончания приема заявок на конкурс остается месяц

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Свыше 1 200 работ поступило на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций) и «ТВ и радио» (свыше 200 сюжетов), а также специальная номинация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200 материалов).

За последний год из-за пандемии коронавируса журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленный формат работы, киберпреступлениях, дистанционном образовании. Большой популярностью в материалах участников пользуются темы тепловизионного контроля, онлайн-покупок, виртуальных концертов, экскурсий и онлайн-кинотеатров. С каждым годом становятся все более важными вопросы цифровизации школ, лечебных учреждений, труднодоступных населенных пунктов.

- С развитием технологий и переходом на удаленный режим работы вопрос обеспечения кибербезопасности стал особенно важным. Мы видим интерес со стороны журналистов и попытку разобраться в теме цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры. Специально совместно с «Ростелекомом» мы провели обучающий вебинар для региональных журналистов и блогеров, которые хотят более детально разбираться в этой теме, — отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в 10-й раз. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс».

- В период всеобщей цифровизации, когда алгоритмы уже успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс «Вместе в цифровое будущее» позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли, — заявил главный редактор сайта «Интерфакса», член жюри конкурса Алексей Гапеев. — Все эти вопросы актуальны и для нас — «Интерфакс» освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте. Уверен, опыт «Интерфакса» будет востребован организаторами.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участники могут заявить публикации и сюжеты, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Заявки можно подать в основные номинации: «Печатные СМИ», «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа» и специальные — «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса .

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Цель компании Schneider Electric — помочь максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, обеспечивая прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.

Наша миссия — стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом, мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.

Мы — самая локальная из всех глобальных компаний. Мы — сторонники открытых стандартов и партнерства со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.

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Группа «Интерфакс» — крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель популярных на рынке аналитических систем СПАРК, СКАН, RuData, «Маркер», X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств — «Интерфакс». Клиентами «Интерфакса» являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД

превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.