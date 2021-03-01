Международный женский день 8 марта 2021 года в Татарстане: праздничная программа Казанского Кремля

8 марта в этом году приходится на понедельник и считается выходным днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный женский день 8 марта 2021 года в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля будут отмечать с 6 по 8 марта включительно. В эти дни там пройдут занятия «Весенний букет», участницы которых познакомятся с творчеством художников из Санкт-Петербурга — Винеры Абдуллиной и Ильдуса Вахитова. Кроме того, гостям расскажут о скульптурах и позволят самим создать натюрморт из пластилина.

Кроме того, с 6 по 8 марта в «Манеже» организуют экскурсии по выставке «Зеркало жизни», в ходе которых также можно будет узнать о разных жанрах и стилях скульптуры и живописи.