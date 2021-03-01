В Зеленодольске во время пожара погибли два человека

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Пожар в многоквартирном доме на улице Строителей в Зеленодольске поступило в пожарную охрану в 12.04 в понедельник, 1 марта. Из окна на первом этаже, где установлены решетки, шел дым.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС Татарстана. Они проникли в квартиру и вынесли из нее двух человек - мужчину и женщину. Обоих пострадавших передали бригаде "скорой помощи", но медикам пришлось лишь констатировать их смерть.

- Горели постельные принадлежности на площади три квадратных метра, - сообщили в МЧС региона. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

По предварительным данным, погибшие могли отравиться продуктами горения - дымом.