В Йошкар-Оле из-за бетонной плиты, убившей человека, возбудили уголовное дело

Мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагический случай произошел еще в октябре 2020 года во время строительства здания в Йошкар-Оле. С креплений автокрана упала бетонная плита, которая рухнула на мужчину - владельца участка, где велась стройка. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В итоге, спустя время - в 2021 году, по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.