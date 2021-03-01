Учащиеся казанского лицея №177 поздравили президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем рождения

Фото: пресс-служба президента Татарстана

1 марта свой день рождения празднует президент Татарстана Рустам Минниханов. В этом году ему исполнилось 64 года. С праздником главу республики поздравили в том числе учащиеся казанского лицее №177 - члены ансамбля “Шатлык”.

Свое видео-поздравление дети опубликовали в соцсетях, а Минниханов - сделал репост. В нем они спели песню о достижениях Минниханова - строительстве Иннополиса и развитии IT-технологий в регионе.

- Соседей пусть грызет обида. Среди других глав регионов чемпион он, - поют школьники.

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