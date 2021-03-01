В Минздраве Татарстане объяснили, что будет, если не сделать второй укол вакцины от коронавируса вовремя

Пациенту, который опоздал на вакцинацию, нужно прийти в поликлинику, где ему объяснят дальнейшие действия. Фото: Мария ЛЕНЦ

Между первой и второй прививками вакцины от коронавируса “Спутник V” должен пройти 21 день. Однако если не сделать второй укол вовремя, никаких серьезных последствий для здоровья не будет. Об этом на пресс-конференции сегодня, 1 марта, сообщил замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, пациенту, который опоздал на вторую вакцинацию, нужно прийти в поликлинику, где ему объяснят дальнейшие действия. Однако медики все равно рекомендуют делать вторую инъекцию “Спутника V” ровно через три недели после первой.