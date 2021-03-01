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Казанские перевозчики предлагают наказывать родителей, чьи дети не смогут оплатить проезд в автобусе

В России введен закон, согласно которому из общественного транспорта нельзя высаживать безбилетного пассажира младше 16 лет
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Перевозчики считают необходимым введение подзаконных актов на уровне региона.

Перевозчики считают необходимым введение подзаконных актов на уровне региона.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Казанские перевозчики считают, что родителей, чьи дети не смогут оплатить проезд в общественном транспорте, нужно наказывать. Об этом заявил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков на одном из заседаний тематических площадок ОНФ по актуальным вопросам.

Напомним, что в России введен закон, согласно которому экипаж общественного транспорта не может высадить пассажира младше 16 лет, если он не оплачивает проезд. Перевозчики Казани, в свою очередь, считают необходимым введение дополнения к этому подзаконных актов на уровне региона, касающихся именно ответственности родителей безбилетников.

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