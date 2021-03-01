В Чувашии число смертей от коронавируса достигло 1 040

С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвердился у 21 452 граждан, в том числе у 54 - накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметку в тысячу смертей зараженных ковидом людей Чувашия преодолела 23 февраля. Меньше чем за неделю число летальных случаев инфекции там увеличилось до 1 040, шесть из которых подтвердились за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 21 452 граждан, в том числе у 54 - накануне. На сегодня большинство из них - 19 643 заразившихся, выздоровели. Однако сообщения о новых жертвах инфекции в Чувашии продолжают появляться ежедневно уже четвертый месяц - с 22 ноября 2020 года.