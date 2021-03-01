В Татарстане за сутки выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 1 марта 2021 года, в республике COVID-19 gподхватили 18 029 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в Татарстане было выявлено 18 029 случаев коронавируса, 52 из которых - за минувшие сутки. Большинство новых зараженных - из Казани (23 человека). Три случая завозные, 49 - контактные.

Пяти больным от 18 до 30 лет, 15-ти - от 30 до 50 лет, восьми - от 50 до 60 лет, 14-ти - от 60 до 70 лет, семерым - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 зараженным.

Заметим, что в Татарстане с начала пандемии большинство инфицированных - 13 742 человека, выздоровело, а 333 - скончались.

- Всего провакцинировано 81 753 человека, из них вторую дозу получили 13 742 человека. Лиц старше 60 лет – 42%, - сообщают в Минздраве Татарстана.