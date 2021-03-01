В Ульяновской области подтвердили еще 15 смертей от коронавируса

Сейчас под меднаблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9 999 пациентов. Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 98 новых случаев коронавируса, выписали 99 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть 15 зараженных человек. Такие цифры в понедельник, 1 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили уже 47 786 больных коронавирусом человек, 44 284 из которых выздоровели, а 814 - скончались. В областном Роспотребнадзоре замечают, что сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9 999 пациентов.