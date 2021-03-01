В Ульяновске заработал новый автобусный маршрут до аэропотра “Баратаевка”

От аэропорта же автобус будет отъезжать в 6.55, 8.45, 10.35, 16.05 и 17.45. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С этого понедельника, 1 марта, в Ульяновске заработал новый автобусный маршрут №1 “Аэропорт Баратаевка – Центробанк”. На пути из одной точки в другую он будет проезжать через следующие остановки: Московское шоссе – проспект Олимпийский – улица Кузоватовская – улица Рябикова – улица Октябрьская – улица Минаева – улица Гончарова.

Заметим, что от Центробанка автобус будет отправляться ежедневно в 6.00, 7.50, 9.40, 15.00 и 17.00, а из аэропорта – в 6.55, 8.45, 10.35, 16.05 и 17.45.