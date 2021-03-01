В Татарстане жители поселка в Мамадышском районе хотели помешать установке "вредоносной" вышке 5G

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В минувшие выходные в поселке совхоза “Пятилетка” в Мамадышском районе Татарстана произошло столкновение между местными жителями и рабочими, которые пытались установить сотовую вышку. Соответствующая информация появилась в соцсетях. По словам автора сообщения, люди решили, что речь идет о мобильной связи нового поколения 5G, которая, по слухам, способна облучить население.

По словам очевидцев, местные жители мешали работе техники до тех пор пока на место не прибыли полицейские. Некоторых, правда, не остановило и это. Люди начали спрыгивать в вырытую для установки вышки яму.

Заметим, что это уже не первый подобный случай в Татарстане. Так, в конце сентября 2020 года жителям села Старое Абдулово удалось прогнать рабочих, которые хотели установить им "вредоносную" вышку 5G. В местной администрации района тогда отмечали, что подрядчик отстранен, а новый установит вышку за пределами села.