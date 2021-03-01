Дирекцию парков и скверов Казани возглавил Роберт Гарипов

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Дирекцию парков и скверов Казани возглавил уже экс-префект территории «Старый город» Роберт Гарипов. Об этом сегодня, 1 марта, на еженедельном совещании в Исполкоме столицы Татарстана заявил градоначальник Ильсур Метшин.

Заметим, экс-глава дирекции Марат Закиров в конце прошлой недели возглавил администрацию Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана. На этой должности он заменил Андрея Лобова, который стал главой управления архитектуры и градостроительства Казани.

В свою очередь экс-глава управления города Ирина Дябилкина теперь работает в команде замруководителя Исполкома Казани Радика Шафигуллина, курирующего земельные, имущественные и финансовые вопросы.