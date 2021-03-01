В Чувашии на модернизацию школ направят более почти два миллиарда рублей

На модернизацию школьных столовых потратят 90 миллионов рублей Фото: Сергей Зорин

Вовремя внеочередного заседания Кабинета Министров республики стало известно, что на модернизацию школ будут направлены более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщила зампредседателя Кабмина Чувашии Алла Салаева. Во время заседания обсуждали изменения в республиканский бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Выяснилось, что теперь с родителей собирать деньги на новые парты будет уже не актуально - по поручению главы региона Олега Николаева в республике стартует работа по модернизации учреждений образования. Это касается прежде всего тех детских учреждений, где износ зданий выше 50%. Эти средства помогут модернизировать 28 детских садов, 42 школа и два оздоровительных лагеря, полагают в кабмине.

Всего на поддержку сферы образования направляется почти 2 млрд 100 млн рублей.

- Впервые за долгое время выделяются средства на мебель для начальных классов. Все объекты, которые будут модернизированы, так же получат мебель для начального звена, — отметила зампредседателя кабмина и министр образования и молодежной политики Алла Салаева. — Около 90 млн рублей запланировано на оборудование для школьных пищеблоков. Около 38 млн рублей выделяется на мебель и игрушки в детсадах республики.