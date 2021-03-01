В Казани инспекторы ДПС задержали "закладчиков" наркотиков

Вот такие свертки нашли у молодых людей Фото: МВД по РТ

Инспекторы ДПС полка ДПС ОГИБДД столицы Татарстана в Кировском районе обратили внимание на иномарку "Хёндэ". Ее госномер был нечитаем, а сам автомобиль двигался с нарушениями. Во время проверки водителя он сам и его пассажир настолько неадекватно себя повели, что стало понятно - молодых людей и их иномарку необходимо срочно досмотреть.

Во время этого действия выяснилось, что в темной сумке находится полиэтиленовый пакет с 46 свертками, обмотанными изолентой.

- Под правым пассажирским сиденьем обнаружено 22 свертка с неизвестными веществами. Согласно заключению эксперта, в свертках содержатся наркотические средства – марихуана массой почти 400 грамм, "мефедрон" массой более 214 грамм, и гашиш массой 0,61 грамма, - сообщил комполка ДПС Михаил Савин.

Возбуждено уголовное дело за попытку сбыть наркотики Фото: МВД по РТ

Во время беседы с задержанными выяснилось, что молодые люди в возрасте 21 и 23 лет до задержания успели оборудовать закладки с наркотическими веществами с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники отдела наркоконтроля обнаружили тайники и изъяли их содержимое.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере", - сообщил начальник пресс-службы УВД Казани Рафаэль Сагдиев. - Подозреваемые на время следствия находятся под арестом.