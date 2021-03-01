В Казани за 2020 год построено более 880 тысяч квадратных метров жилья

Строительство жилых домов продолжается Фото: Мэрия Казани

Во время еженедельного совещания в мэрии Казани замглавы исполкома Азат Нигматзянов рассказал, как проходило строительство в период пандемии в 2020 году. Выяснилось, что несмотря на все трудности, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось построить 52 новых многоквартирных дома общей площадью 693,4 тыс. кв. метров. Среди них восемь домов по соципотечному строительству.

Общий объем строительных работ за 12 месяцев составил 37,7 млрд рублей, что на 2% выше уровня предыдущего года.

В 2020 году введено в эксплуатацию 191 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов. Доля ИЖС составляет 22% от общего объема ввода жилья.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Казани удалось ввести 884,7 тыс. квадратных метров жилья. При этом, по предварительным данным, по объемам введенного жилья столица РТ занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Всего же от общего количества построенного жилья в Татарстане 33% приходится на Казань. Так, обеспеченность жильем на одного человека составляет 27 кв. м, что на 0,6 кв. м больше, чем в 2019 году.