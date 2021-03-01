В Казани в подвале многоэтажки загорелся бойцовский клуб

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в подвале жилого высотного дома на улице Тихомирнова в Вахитовском районе столицы Татарстана начался в понедельник, 1 марта, в 5.19. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС республики выяснили, что загорелся административный кабинет бойцовского клуба «Дивизион», который был расположен в подвальном помещении жилого дома.

В подъезде создалось сильное задымление.

Трех жильцов дома выводили при помощи дыхательных масок выводили сотрудники пожарной охраны.

- В 5.37 произошла ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.