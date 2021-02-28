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Происшествия

В Марий Эл во время аварии "Газели" и легковушки погибла девушка-водитель

Предварительно, KIA на скорости вылетела на встречку
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото с места происшествия портала "Волжск24"

Фото с места происшествия портала "Волжск24"

Страшная авария произошла в воскресенье, 28 февраля, в 15.00 на трассе Йошкар-Ола - Зеленодольск - объездная Волжска. Там столкнулись два автомобиля - легковой автомобиль КIA и Газель, гружённая дровами.

Предварительно, девушка-водитель, управлявшая иномаркой, не выбрала безопасную скорость. Ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком, и девушка получила смертельные травмы. Она скончалась на месте аварии еще до приезда "скорой помощи".

Травмы получил и водитель грузовика, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

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