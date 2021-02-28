В Татарстане сотрудники МЧС ломали лед, чтобы спасти уток

Спасатели ломали лед для спасения уток Фото: МЧС Татарстана

В Альметьевске местные жители были обеспокоены - из-за сильных морозов замерзла поверхность каскада прудов. На этих прудах обычно зимовали городские утки, которые жили в парке. Сотрудники МБУ «Департамент экологии и благоустройства АМР» сообщили о том, что происходит, в ПСО Альметьевска.

Сотрудники поисково-спасательной службы несколько дней долбили лед на водоеме. Все делали с соблюдения всех условий безопасности. Вскоре спасатели произвели очистку майны ото льда и спасли зимовку уток, которых любили кормить местные жители.