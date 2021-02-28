В Казани угарным газом отравилась молодая мать и двое ее детей

Предварительно - семья отравилась угарны газом Фото: Лика ИСАЕВА

В службу "112" в воскресенье, 28 февраля, в 12.40 от старшего врача станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана поступила информация о том, что в своей квартире отравились угарным газом жители Ново-Савиновского района. На улице Гагарина почувствовали себя плохо 32-летняя женщина и двое ее детей - шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Всех их с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в ДРКБ.

- На место происшествия направлены работники ООО "Газпром трансгаз Казань", - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина: нарушение правил эксплуатации газового оборудования в быту.