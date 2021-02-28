В Чувашии от COVID-19 скончались шесть человек

В республике заболели 55 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые данные по коронавирусной инфекции пришли из Чувашии. Общее количество заболевших инфекцией с начала пандемией достигло 21398 человек. Только за последние сутки было выявлено 55 новых случаев.

Количество летальных исходов достигло 1034 случаев. Только за последний день их зарегистрировано шесть.

Всего полностью излечились от коронавирусной инфекции 19593 человек, и за последний день в республике выздоровели 49 человек.

Продолжается режим самоизоляции для граждан пенсионного возраста и имеющих хронические заболевания.