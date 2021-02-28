Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области за день от коронавирусной инфекции скончались семь человек

Общее количество смертельных случаев достигло 799 человек
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции

Зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской области за воскресенье, 28 февраля, зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 со дня начала пандемии. Таким образом общее количество заболевших достигло 47688 человек.

Количество смертельных случаев в области достигло 799, семь из них только за последний день.

Всего за это время выздоровели 44185 человек, из них 101 за последний день.

В области разрешены занятия спортом на улице и открытых спортивных объектах, с ограничениями работают фитнес-центры и бассейны. Сохраняется масочный режим на улицах и в общественных заведениях.