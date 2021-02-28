В Ульяновской области за день от коронавирусной инфекции скончались семь человек

Зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской области за воскресенье, 28 февраля, зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 со дня начала пандемии. Таким образом общее количество заболевших достигло 47688 человек.

Количество смертельных случаев в области достигло 799, семь из них только за последний день.

Всего за это время выздоровели 44185 человек, из них 101 за последний день.

В области разрешены занятия спортом на улице и открытых спортивных объектах, с ограничениями работают фитнес-центры и бассейны. Сохраняется масочный режим на улицах и в общественных заведениях.