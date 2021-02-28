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В Чувашии на "зебре" произошел смертельный наезд на женщину

Пострадавшая скончалась в больнице через два часа
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Чувашской Республике

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 27 февраля, в 18.15 на 30 километре автодороги "Чебоксары-Сурское". Возле деревни Чиганары в Чебоксарском районе на пешеходном переходе "зебра" под колеса отечественной машины попала 55-летняя пенсионерка. Женщина получила тяжелые травмы и через два часа скончалась в больнице.

Автомобилем "Лада Приора" управлял 41-летний житель Моргаушского района. На момент совершения наезда водитель был трезв, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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