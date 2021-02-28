В Татарстане 54 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции выявили в Татарстане Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике на воскресенье, 28 февраля, зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. В процессе выяснения причин заболевания выяснилось, что все они произошли из-за контактов с больницы инфекцией. Среди заболевших было госпитализировано 27 человек, столько же лечатся дома.

Среди заболевших нет детей и подростков, но есть пенсионер - заболел 90-летний житель региона.

Среди заболевших 21 житель Казани.

Всего на 28 февраля в республике зарегистрировано 17977 случаев COVID-19 с момента начала пандемии. За этот период выздоровело 14575, в том числе 29 за минувшие сутки.

Продолжается вакцинирование татарстанцев. Всего провакцинировано 81643 человек (прирост за сутки 2587), из них вторую дозу получил 13729 человек.