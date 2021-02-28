В Татарстане спасли замерзающих в машине двух женщин и их собак

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" утром в воскресенье, 28 февраля, поступил звонок о происшествии - в кювет с дороги слетел автомобиль. В салоне легковушки находились две женщины и их две собаки. Легковушка застряла в сугробе и вытащить ее самостоятельно они не могут. Да и в 5.00 на дороге не оказалось свидетелей, которые могли бы помочь попавшим в неприятности.

На место происшествие - на дорогу между поселками Старое Суркино и Новое Суркино, выехали спасатели МЧС Татарстана. Им удалось вытащить из кювета автомобиль. Две подруги и их собаки тем временем отогревались в салоне машины спасателей, сообщили в МЧС Татарстана.