В Татарстане мужчина сгорел в собственном автомобиле

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в селе Урманаево Азнакаевского района республики произошел в ночь на 28 февраля. В 0.30 в пожарную охрану позвонили местные жители и рассказали, что на улице Галиева загорелся автомобиль, стоявший на дороге. Приехавшие на место происшествия сотрудники спецслужбы потушили возгорание, и обнаружили внутри выгоревшего салона тело водителя. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В салоне легковушки нашли тело водителя Фото: МЧС Татарстана

По факту гибели человека начата проверки сотрудниками СУ СКР Татарстана. Специалисты МЧС республики выясняют точные причины начала возгорания.