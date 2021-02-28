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В Татарстане мужчина сгорел в собственном автомобиле

Причины возгорания выясняют сотрудники МЧС республики
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Пожар в селе Урманаево Азнакаевского района республики произошел в ночь на 28 февраля. В 0.30 в пожарную охрану позвонили местные жители и рассказали, что на улице Галиева загорелся автомобиль, стоявший на дороге. Приехавшие на место происшествия сотрудники спецслужбы потушили возгорание, и обнаружили внутри выгоревшего салона тело водителя. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В салоне легковушки нашли тело водителя

В салоне легковушки нашли тело водителя

Фото: МЧС Татарстана

По факту гибели человека начата проверки сотрудниками СУ СКР Татарстана. Специалисты МЧС республики выясняют точные причины начала возгорания.

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