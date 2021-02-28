В Казани произошел пожар на рынке улицы Мавлютова

С места происшествия Фото: прокуратура Татарстана

Пожар на рынке улицы Мавлютова в Приволжском районе столицы Татарстана произошел 28 февраля в 7.30. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС республики обнаружили, что горит торговый павильон «Стрелец». Сам одноэтажный павильон состоит из сэндвич-панелей. Горели девять секций.

В 8.10 открытое горение ликвидировано.

- Пострадавших нет. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов. Надзорным органом организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.