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Коронавирус Covid-19

В Татарстане подтвердились еще две смерти больных СOVID-19 людей

Число летальных случаев инфекции в республике достигло 333
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Очередными жертвами инфекции стали женщины в возрасте 80-ти и 74-ех лет.

Очередными жертвами инфекции стали женщины в возрасте 80-ти и 74-ех лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 17 февраля, в Татарстане подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом людей. Очередными жертвами инфекции стали женщины в возрасте 80-ти и 74-ех лет.

Подробностей течения болезни у покойных в Минздраве республики не сообщают. Отмечают лишь, что причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, а вирус был идентифицирован.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане COVID-19 подхватили 17 923 человека, 14 546 из которых на данный момент выздоровели, а 333 - скончались.