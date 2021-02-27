Ограничение движения по проспекту Победы в Казани продлили до конца мая

На участке ведется строительство сетей водопровода и канализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 27 февраля, стало известно, что ограничение движения транспорта и пешеходов по проспекту Победы в Казани продлено до конца мая текущего года. Речь идет об участке от улицы Сабира Ахтямова до улицы Академика Сахарова, где ведется строительство сетей водопровода и канализации. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Вплоть до 31 мая горожанам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда перекрытого участка.