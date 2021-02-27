В Татарстане выявили еще 52 зараженных коронавирусом человека

С начала пандемии в республике COVID-19 был диагностирован 17 923 людям, большинство из которых уже выздоровели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса: один - завозной, 51 - контактный. Большинство зараженных - жители Казани (32). Остальные из Набережных Челнов (8), Зеленодольского района (4), Елабужского района (2), Тетюшского района (2), Буинского района (1), Менделеевского района (1), Рыбно-Слободского района (1) и Чистопольского района (1).

Среди больных один несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, 11 - от 30 до 50 лет, семерым - от 50 до 60 лет, 17 - от 60 до 70 лет, 10 - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них.

С начала пандемии в республике COVID-19 был диагностирован 17 923 людям, большинство из которых - 14 546 человек, уже выздоровели, а 331 - скончался.

- Всего провакцинировано 79 056 человек. Вторую дозу получил 13 631 человек, - отмечают в региональном Минздраве.