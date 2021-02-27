В Чувашии детям-сиротам нанчут выдавать жилищные сертификаты

Это должно стать альтернативным вариантов обеспечения жильем данной категории граждан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Чувашии Олег Николаев поручил разработать в республике механизм, при котором дети-сироты будут получать жилищные сертификаты. Это должно стать альтернативным вариантов обеспечения жильем данной категории граждан.

В Минстрое республике замечают, что сейчас властями изучается опыт других регионов и формируются предложения по основным положениям и механизмам законопроекта. Ключевые критерии – возраст получателей, срок сертификатов, территориальный охват, стоимость квадратного метра, площадь жилья, а также рынок покупки жилья.